L’Iran anticipa la bozza di memorandum gli Stati Uniti smentiscono

L’Iran ha diffuso una bozza di memorandum che anticipa un accordo, ma gli Stati Uniti hanno smentito questa versione. La disputa si inserisce nel contesto di tensioni durevoli tra i due paesi, con scontri anche nella sfera della comunicazione pubblica. La guerra tra le due nazioni si combatte anche attraverso dichiarazioni contraddittorie, che si sono intensificate con l’avvio di una tregua mirata a raggiungere un accordo.

L’annuncio di una svolta, poco dopo la smentita. Nulla di nuovo: la guerra tra Usa e Iran si combatte anche a colpi di propaganda, soprattutto da quando è iniziata la tregua che dovrebbe portare a un accordo. L’intesa sarebbe vicina, secondo la tv di Stato iraniana (di fatto controllata dal regime) che ha pubblicato una bozza del memorandum. Il testo prevede il ritiro delle forzee militari Usa vicine al territorio iraniano, con la revoca del blocco navale anche nei porti iraniani. Teheran, invece, si impegna a ripristinare il traffico commerciale nello Stretto di Hormuz, come nel pre-guerra, entro un mese. L’accordo, si legge poi, dovrebbe essere sostenuto anche da una risoluzione vincolante del Consiglio di sicurezza dell’Onu. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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Quanto impegno nel mondo del male per mettere a tacere la bocca della verità. L'Italia dai vertici politici corrotti, fascisti, mafiosi con unico interesse il profitto. Armi italiane che massacrano bambini in Palestina, Libano, Iran, Russia. #Mattarella Vergogna! @Qu x.com

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