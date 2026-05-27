L’Inter ha iniziato i contatti ufficiali con l'entourage di Gleison Bremer per un possibile trasferimento in estate, sfruttando le limitazioni finanziarie della Juventus. La società nerazzurra sta valutando l’operazione, mentre la Juventus si concentra sui nodi legati a Cambiaso e Thuram. La trattativa con Bremer si inserisce nel contesto di una strategia di mercato volta a rafforzare la difesa, in un periodo di incertezza per le future mosse di entrambe le squadre.

L’ Inter ha avviato i primi contatti ufficiali con l’entourage di Gleison Bremer per valutare un clamoroso trasferimento a Milano durante la prossima sessione estiva di calciomercato, approfittando delle linee guida finanziarie della Juventus che impongono un mercato in attivo. Come rivelato dal quotidiano La Stampa, la dirigenza bianconera si trova nella necessità di vendere in modo cospicuo prima di poter programmare gli acquisti, con l’obiettivo di ridurre i costi generali e finanziare il restyling della rosa. In questo scenario di austerity aziendale, l’area tecnica di Torino ha blindato come incedibili soltanto tre elementi cardine, individuati in Kenan Yildiz, Weston McKennie e nel capitano Manuel Locatelli, aprendo di fatto alla possibile partenza di tutti gli altri componenti del gruppo di fronte a proposte economiche congrue. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

© Forzainter.eu - L’Inter spiazza tutti e avvia i contatti per Bremer: la strategia della Juventus e i nodi Cambiaso e Thuram

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