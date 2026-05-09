La Juventus e l’Inter hanno concluso un accordo che coinvolge un giocatore e una somma di denaro, con Cambiaso come protagonista. La trattativa si è svolta tra le due società, con scambi di comunicazioni e accordi definiti. Le parti hanno trovato un’intesa che prevede il trasferimento e il pagamento, senza ulteriori dettagli sui termini specifici. La notizia è stata confermata ufficialmente dalle rispettive società interessate.

di Alessio Lento Tra Juventus e Inter certe telefonate non sono mai semplici, perché dietro ogni nome c’è sempre qualcosa in più: rivalità, sospetti, bilanci, tifosi pronti a leggere tradimenti ovunque. Eppure il mercato vive anche di queste zone scomode, dove un’idea buttata lì a gennaio può tornare buona qualche mese dopo, magari con formule diverse e contropartite cambiate. A gennaio, dentro i discorsi legati a Davide Frattesi, l’Inter avrebbe provato a infilare un profilo bianconero nell’operazione, senza trovare apertura. La Juventus, almeno allora, avrebbe fatto muro. Non una sorpresa, perché certi giocatori, quando sono giovani, duttili e già dentro il giro della Nazionale, diventano difficili da spostare senza una proposta molto pesante.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - La Juventus e l’Inter fanno l’affare: un giocatore e soldi per Cambiaso

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