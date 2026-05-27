L'Inter ha avviato trattative con i rappresentanti di Bremer per un trasferimento a 58 milioni di euro. La società nerazzurra si inserisce in una corsa internazionale, concorrendo con Liverpool e Manchester United per il difensore. La trattativa è in fase preliminare, con incontri e negoziati ancora in corso. Nessuna ufficialità è stata comunicata, e non ci sono dettagli sui tempi o sui termini dell’accordo.

L’Inter ha avviato contatti concreti con i rappresentanti di Gleison Bremer per tentare il colpo del mercato estivo, inserendosi in una corsa internazionale che vede coinvolti anche Liverpool e Manchester United. Il difensore brasiliano della Juventus è al centro di un mercato turbolento, mentre il suo futuro bianconero appare sempre più incerto a ridosso dell’apertura ufficiale della finestra dei trasferimenti. La strategia nerazzurra punta a colpire con decisione prima degli altri contendenti. Mentre le società della Premier League mantengono un approccio ancora cauto e interlocutorio, la dirigenza interista si è già mossa per stabilire un dialogo diretto con l’entourage del giocatore. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Inter, contatti per Bremer: la sfida per il difensore a 58 milioni

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