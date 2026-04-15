GARDENA ha annunciato il rinnovo della collaborazione con UNICEF, con l’obiettivo di migliorare l’accesso all’acqua potabile e ai servizi igienico-sanitari in alcune delle zone più vulnerabili del pianeta. La partnership prevede interventi mirati a raggiungere 355.000 bambini entro il 2026, contribuendo a garantire acqua sicura e condizioni igieniche adeguate. La collaborazione si inserisce in un programma globale di sostegno a favore delle comunità più bisognose.

GARDENA rinnova la propria partnership globale con UNICEF, rafforzando un impegno condiviso per garantire l’accesso all’acqua potabile e ai servizi igienico-sanitari nelle aree più vulnerabili del mondo. L’obiettivo è chiaro: raggiungere 355.000 bambini e famiglie entro la fine del 2026, contribuendo in modo concreto ai programmi WASH (Water, Sanitation and Hygiene). La collaborazione tra GARDENA e UNICEF, avviata nel 2018, ha già prodotto risultati significativi, ampliando l’accesso all’acqua pulita e migliorando le condizioni igienico-sanitarie in numerose comunità. Con il rinnovo dell’accordo, le due organizzazioni confermano la volontà di generare un impatto duraturo, intervenendo in modo mirato nelle aree dove il bisogno è più urgente.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

© Periodicodaily.com - GARDENA rinnova la partnership con UNICEF: obiettivo acqua sicura per 355.000 bambini entro il 2026

Notizie correlate

Leggi anche: Giornata mondiale dell’acqua: ogni giorno 1.000 bambini muoiono per acqua non sicura

Leggi anche: Uganda: 187.000 persone con acqua sicura, zero