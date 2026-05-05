Economia circolare Intesa Sanpaolo rinnova la partnership con Fondazione Ellen MacArthur

Intesa Sanpaolo ha rinnovato la collaborazione con la Fondazione Ellen MacArthur, che promuove l’economia circolare a livello internazionale. La partnership, avviata dieci anni fa, si rafforza attraverso un nuovo accordo di quattro anni. La collaborazione prevede iniziative e progetti con l’obiettivo di favorire pratiche sostenibili nel settore economico e ambientale. La firma del contratto è stata comunicata ufficialmente nelle ultime settimane.

La partnership strategica tra Intesa Sanpaolo ed Ellen MacArthur Foundation, principale promotore a livello internazionale della transizione verso l’economia circolare, compie 10 anni e si rinnova con la firma di un nuovo contratto di collaborazione quadriennale. Intesa Sanpaolo Innovation center continuerà a coordinare la collaborazione in qualità di centro di competenza del Gruppo Intesa Sanpaolo sulla circular economy, leva strategica per orientare innovazione, investimenti e creazione di valore. I modelli di business circolari possano portare alla riduzione del rischio finanziario delle imprese. Il modello economico-produttivo circolare...🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Economia circolare, Intesa Sanpaolo rinnova la partnership con Fondazione Ellen MacArthur Notizie correlate Intesa Sanpaolo rinnova la partnership con Fondazione Ellen MacArthur e l’impegno per l’economia circolareLa Strategic Partnership tra Intesa Sanpaolo ed Ellen MacArthur Foundation, principale promotore a livello internazionale della transizione verso... Intesa Sanpaolo rilancia sull’economia circolare: rinnovo con la fondazione Ellen MacArthurIntesa Sanpaolo rinnova la partnership strategica con la fondazione Ellen MacArthur, punto di riferimento internazionale per la transizione verso... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Intesa Sanpaolo rinnova l’alleanza con Ellen MacArthur Foundation; Finanziamenti per la transizione ecologica ed energetica e l'economia circolare; ECONOMIA, private equity e venture capital. Innovazione del Mezzogiorno d’Italia: sinergia di Intesa Sanpaolo con Vertis SGR; INTESA SANPAOLO: ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI. Economia circolare, Intesa Sanpaolo rinnova la partnership con Fondazione Ellen MacArthurIntesa Sanpaolo ed Ellen MacArthur Foundation, principale promotore della transizione verso l’economia circolare, rinnovano il loro accordo. lettera43.it Economia circolare: Intesa Sanpaolo rinnova partnership con Fondazione Ellen MacArthur(Teleborsa) - Compie dieci anni la Strategic Partnership tra Intesa Sanpaolo ed Ellen MacArthur Foundation, principale promotore a livello internazionale della transizione verso l’economia circolare, ... finanza.repubblica.it #RassegnaStampa #IntesaSanpaolo Il gruppo Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking primo per raccolta. Da inizio anno la raccolta totale a €4,2 miliardi, il gestito a €2,4 miliardi ansa.it/sito/notizie/e… x.com "Intesa Sanpaolo, ai dipendenti premio fino a 3.200 euro: accordo con i sindacati". La segretaria responsabile #Uilca Gruppo Intesa Sanpaolo Simona Ortolani, nell'articolo di Andrea Rinaldi per il Corriere della Sera: "Continueremo a vigilare affinché i process - facebook.com facebook