L’Inter ha avviato trattative per un giovane calciatore di 20 anni proveniente dal Sud America, con l’ex difensore e attuale dirigente Chivu coinvolto nelle negoziazioni. La società sembra puntare su un acquisto strategico, anche se ancora nessuna ufficialità è stata comunicata. La trattativa si inserisce nel tentativo di rafforzare la rosa con profili emergenti provenienti dal continente sudamericano. Nessun dettaglio sui termini dell’accordo o sulla clausola di trasferimento.

L’Inter continua a guardare lontano e quando filtrano certi movimenti bisogna sempre fare attenzione perché spesso non si tratta di operazioni nate per riempire una pagina di mercato. Secondo TyC Sports, il nome finito sul radar nerazzurro sarebbe quello di Milton Delgado, vent’anni, centrocampista del Boca Juniors, uno dei giovani più seguiti del calcio argentino in questa fase. Delgado gioca prevalentemente davanti alla difesa. Non ha una struttura fisica imponente, anzi è uno di quei centrocampisti che compensano con tempi di gioco, aggressività e lettura delle situazioni. È cresciuto nel Boca, ha debuttato in prima squadra nel 2024 e ha già accumulato un numero di presenze non banale per uno della sua età. 🔗 Leggi su Sportface.it

© Sportface.it - L’Inter pesca in Sudamerica: il gioiello di 20 anni tra le mani di Chivu

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Chissà, magari lo chiarirà Ascione. Anche se temo finirà come al solito, con un intervento dall'alto. x.com

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