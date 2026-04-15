L'Inter si prepara a rinnovare il contratto di Chivu con un accordo importante, mentre i dirigenti lavorano per rafforzare la rosa con acquisti mirati. Tra le priorità c’è l’obiettivo di ingaggiare Lookman, un attaccante che potrebbe contribuire alla fase offensiva della squadra. La società sta definendo i dettagli delle operazioni di mercato, con l’intento di potenziare la formazione per la prossima stagione.

di Francesco Aliperta Mercato Inter, Chivu prende per mano il progetto nerazzurro: prima un ricco rinnovo e poi dei colpi per puntare ancora più in alto. L’Inter ha deciso di proseguire con convinzione il progetto avviato con Cristian Chivu, pronti a blindare il tecnico romeno con un accordo di lungo periodo. Dopo l’addio di Simone Inzaghi, Chivu ha saputo gestire le pressioni portando la squadra a un passo dallo Scudetto. Il contratto attuale, in scadenza nel 2027, verrà esteso fino al 2028 con opzione fino al 2029. L’ adeguamento economico sarà importante: si passerà dai 2,5 milioni iniziali a una cifra compresa tra i 4 e i 5 milioni di euro, riconoscendo il valore di un allenatore che potrebbe vincere il titolo al primo tentativo.🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Mercato Inter, il futuro è tutto nelle mani di Chivu: ricco rinnovo in arrivo e priorità a colpi alla… Lookman. I dettagli

Mercato Inter, Chivu pianifica il futuro: prima lo Scudetto, poi il rinnovo e infine la rivoluzione estiva. Tutti i dettaglidi Redazione Inter News 24Mercato Inter, Chivu ha già un piano chiaro per il futuro: Scudetto, rinnovo e rivoluzione.

Mercato Inter, tutto pronto alla rivoluzione estiva: in bilico anche il futuro di Barella. Ecco i dettaglidi Redazione Inter News 24Mercato Inter, il club nerazzurro prepara la rivoluzione estiva: tra i possibili a salutare c’è anche Barella.

Temi più discussi: La Gazzetta disegna la nuova Inter: 4-3-2-1 rivoluzionario e 4 colpi ben oltre i 100 mln; Inter, restyling sul mercato: già individuati i primi 3 obiettivi, il nodo dei big in uscita; Futuro Bremer, idea ?? per la Roma e mercato ? Inter? Le news di ieri?; Mercato, Inter su Koné: pressing sul centrocampista, la Roma valuta il futuro.

Chivu Inter, il futuro si costruirà insieme! Scudetto e poi rinnovo: il tecnico avrà un peso maggiore sul mercato! 2 i nomi sul tavoloChivu Inter, avanti insieme verso il futuro! C'è l'ok di Oaktree al prolungamento di contratto del tecnico, che avrà più poteri lato mercato ... calcionews24.com

Marcus Thuram, tre messaggi al mercato: il futuro in Arabia…Il centravanti francese dell'Inter, Marcus Thuram, ha allontanato il mercato con tre reti nelle ultime due uscite: l'Arabia può attendere ... europacalcio.it

L'Inter pianifica il futuro insieme a Chivu Dal rinnovo alle prossime mosse di mercato - facebook.com facebook

#Inter, restyling sul mercato: già individuati i primi 3 obiettivi, il nodo dei big in uscita x.com