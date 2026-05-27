Il centrocampista armeno ha firmato un rinnovo di un anno con l’Inter, prolungando il contratto già in essere. Con questa decisione, rimarrà nel club e sarà il giocatore più esperto tra i centrocampisti a disposizione dell’allenatore. I dettagli economici del nuovo accordo sono stati comunicati, anche se non sono stati specificati. La firma è stata ufficializzata e il calciatore continuerà a essere parte della rosa stagionale.

Inter News 24 Il centrocampista armeno prolunga il suo contratto con l’Inter e sarà l’elemento più esperto nella rosa di Cristian Chivu. Henrikh Mkhitaryan e l’Inter andranno avanti ancora per un altro anno. La Gazzetta dello Sport conferma la notizia già circolata nella giornata di ieri: il centrocampista armeno farà parte della rosa a disposizione di Chivu anche nella stagione 202627. La stretta di mano tra le parti ha già sigillato questa nuova intesa e si attende solo la firma sul contratto che anticiperà, come di consueto, l’ufficialità da parte del club di Viale della Liberazione. «Quattro anni, 187 partite, 12 gol e 21 assist dopo, il... 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - L’Inter e Mkhitaryan ancora insieme: c’è l’accordo per il rinnovo di un anno. Ecco cifre e dettagli

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Inter Flash - Mkhitaryan e Dumfries: il punto sui rientri

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