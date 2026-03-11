Rinnovo Bisseck l’Inter accelera | strategia definita cifre e dettagli del possibile accordo

L’Inter sta lavorando al rinnovo del contratto di Bisseck, con l’obiettivo di prolungare l’accordo e aumentare il suo ingaggio. La società ha definito una strategia chiara e sta negoziando i dettagli del nuovo contratto, che prevederebbe anche un adeguamento economico per il difensore. I colloqui sono in corso e le cifre sono state discusse in modo preliminare.

Inter News 24 Rinnovo Bisseck, l'Inter ha tutta l'intenzione di prolungare il contratto del difensore adeguandogli l'ingaggio. La situazione. In casa nerazzurra non c'è solo il campo a tenere banco, ma anche il futuro dei propri pilastri difensivi. La dirigenza dell' Inter sta lavorando intensamente per blindare Yann Bisseck, protagonista di una crescita esponenziale che ha convinto la proprietà Oaktree a muoversi in anticipo. L'obiettivo è consolidare il legame con il difensore tedesco, premiando i progressi mostrati nelle ultime settimane con un adeguamento economico. Rinnovo Bisseck, l'Inter prepara il prolungamento: status da top e ingaggio da ritoccare. Il contratto attuale di Bisseck è fino al 2029, con un ingaggio a 1,5 milioni di euro: l'obiettivo è allungare la scadenza e aumentare lo stipendio, magari finendo un po' al di sotto rispetto al ... MILANO - Due delle variabili che influenzeranno inevitabilmente la strategia di mercato dell'Inter la prossima estate sono i giocatori in scadenza e quelli in attesa di rinnovo. Fa parte del gioco d'i ... L'Inter ha avviato i discorsi di rinnovo con Bisseck e Carlos Augusto. Per Bisseck pronto adeguamento a circa 2,5 mln, mentre a Carlos Augusto proposta da 3,2 mln + bonus. I due devono ancora dare l'ok definitivo: possibili novità la prossima settimana.