L’Inter blinda Mkhitaryan per un’altra stagione | il centrocampista armeno ha detto sì al rinnovo contrattuale

Notizia in breve

L'Inter e Henrikh Mkhitaryan hanno firmato un nuovo contratto che li legherà fino alla fine della prossima stagione. Il centrocampista armeno ha accettato di continuare a giocare con il club, confermando la volontà di proseguire l’esperienza in maglia nerazzurra. La firma mette fine alle voci di un possibile ritiro dal calcio professionistico.