L’Inter blinda Mkhitaryan per un’altra stagione | il centrocampista armeno ha detto sì al rinnovo contrattuale
L'Inter e Henrikh Mkhitaryan hanno firmato un nuovo contratto che li legherà fino alla fine della prossima stagione. Il centrocampista armeno ha accettato di continuare a giocare con il club, confermando la volontà di proseguire l’esperienza in maglia nerazzurra. La firma mette fine alle voci di un possibile ritiro dal calcio professionistico.
L’ Inter e Henrikh Mkhitaryan proseguiranno il loro matrimonio sportivo per un’ulteriore stagione calcistica, allontanando in modo definitivo i rumors legati a un possibile addio al calcio giocato. Secondo quanto riferito dall’esperto di mercato Gianluca Di Marzio ai microfoni di Sky Sport, il centrocampista armeno ha sciolto le riserve accettando la proposta di rinnovo formulata dal club nerazzurro, legandosi alla maglia interista almeno fino al prossimo anno. La decisione del calciatore rappresenta un tassello fondamentale per la programmazione della società di viale della Liberazione, decisa a mantenere intatto l’ossatura del reparto mediano in vista dei prossimi impegni nazionali e internazionali. 🔗 Leggi su Forzainter.eu
Inter Flash - Mkhitaryan e Dumfries: il punto sui rientri
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