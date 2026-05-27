L’Inter blinda Mkhitaryan per un’altra stagione | il centrocampista armeno ha detto sì al rinnovo contrattuale

Da forzainter.eu 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

L'Inter e Henrikh Mkhitaryan hanno firmato un nuovo contratto che li legherà fino alla fine della prossima stagione. Il centrocampista armeno ha accettato di continuare a giocare con il club, confermando la volontà di proseguire l’esperienza in maglia nerazzurra. La firma mette fine alle voci di un possibile ritiro dal calcio professionistico.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

L’ Inter e Henrikh Mkhitaryan proseguiranno il loro matrimonio sportivo per un’ulteriore stagione calcistica, allontanando in modo definitivo i rumors legati a un possibile addio al calcio giocato. Secondo quanto riferito dall’esperto di mercato Gianluca Di Marzio ai microfoni di Sky Sport, il centrocampista armeno ha sciolto le riserve accettando la proposta di rinnovo formulata dal club nerazzurro, legandosi alla maglia interista almeno fino al prossimo anno. La decisione del calciatore rappresenta un tassello fondamentale per la programmazione della società di viale della Liberazione, decisa a mantenere intatto l’ossatura del reparto mediano in vista dei prossimi impegni nazionali e internazionali. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

l8217inter blinda mkhitaryan per un8217altra stagione il centrocampista armeno ha detto s236 al rinnovo contrattuale
© Forzainter.eu - L’Inter blinda Mkhitaryan per un’altra stagione: il centrocampista armeno ha detto sì al rinnovo contrattuale
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Inter Flash - Mkhitaryan e Dumfries: il punto sui rientri

Video Inter Flash - Mkhitaryan e Dumfries: il punto sui rientri

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Mkhitaryan non si ferma, rinnovo con l’Inter in arrivo per il centrocampista armeno! I numeri di una stagione trionfale e l’importanza di questa firma

Mkhitaryan e l’Inter avanti insieme: l’armeno dà l’ok al rinnovo! Non si ferma la sua avventuraMkhitaryan ha dato il via libera al rinnovo con l’Inter, confermando che continuerà a vestire la maglia nerazzurra.

Temi più discussi: Rivoluzione Inter: piacciono Vuksovic e Araujo, ma costano. Chivu blinda Stankovic; Le prime pagine dei quotidiani italiani e stranieri di oggi, mercoledì 27 maggio; Mkhitaryan non si ferma, rinnovo con l'Inter in arrivo.

l inter blinda mkhitaryanMkhitaryan dice sì all'Inter: pronto il rinnovoNel VIDEO di Gianluca Di Marzio la notizia dell'imminente rinnovo per Henrikh Mkhitaryan con l'Inter. L'armeno è entusiasta di restare un altro anno in nerazzurro, anche alla luce della volontà di Cri ... sport.sky.it

l inter blinda mkhitaryanInter, offerta di rinnovo a Mkhitaryan: la decisione dell’armenoMkhitaryan deve dare una risposta all'Inter che gli ha presentato una proposta ufficiale di rinnovo: ecco tutti i dettagli ... calciomercato.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web