Mkhitaryan e l’Inter avanti insieme | l’armeno dà l’ok al rinnovo! Non si ferma la sua avventura

Da internews24.com 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Mkhitaryan ha dato il via libera al rinnovo con l’Inter, confermando che continuerà a vestire la maglia nerazzurra. La decisione di proseguire il rapporto contrattuale è stata ufficializzata, assicurando così la permanenza dell’attaccante in squadra. La sua avventura con l’Inter proseguirà, senza ulteriori dettagli sui termini dell’accordo.

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di Stefano Cori Mkhitaryan rinnoverà con l’Inter, la decisione è stata presa: la sua avventura in nerazzurro non finisce qui. Henrikh Mkhitaryan è pronto a firmare il rinnovo con l’Inter. A 37 anni la sua avventura con la maglia nerazzurra non è ancora finita! Stando a quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il centrocampista ha detto sì al club e ora le parti si troveranno per parlare degli aspetti economici. L’armeno, nella stagione appena conclusa che ha portato al double Scudetto + Coppa Italia, ha infatti collezionato ben 39 presenze tra Serie A, Champions League, Coppa Italia e Supercoppa, mettendo a segno 4 gol e 3 assist. LEGGI ANCHE: LE ULTIMISSIME SULL’INTER Numeri che fanno capire come l’ex Roma, Arsenal e Manchester possa essere ancora utile alla causa, un elemento che può aiutare mister Cristian Chivu. 🔗 Leggi su Internews24.com

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