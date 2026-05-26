di Stefano Cori Mkhitaryan rinnoverà con l’Inter, la decisione è stata presa: la sua avventura in nerazzurro non finisce qui. Henrikh Mkhitaryan è pronto a firmare il rinnovo con l’Inter. A 37 anni la sua avventura con la maglia nerazzurra non è ancora finita! Stando a quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il centrocampista ha detto sì al club e ora le parti si troveranno per parlare degli aspetti economici. L’armeno, nella stagione appena conclusa che ha portato al double Scudetto + Coppa Italia, ha infatti collezionato ben 39 presenze tra Serie A, Champions League, Coppa Italia e Supercoppa, mettendo a segno 4 gol e 3 assist. LEGGI ANCHE: LE ULTIMISSIME SULL’INTER Numeri che fanno capire come l’ex Roma, Arsenal e Manchester possa essere ancora utile alla causa, un elemento che può aiutare mister Cristian Chivu. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Mkhitaryan e l’Inter avanti insieme: l’armeno dà l’ok al rinnovo! Non si ferma la sua avventura

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Henrikh Mkhitaryan è pronto a restare all’Inter ancora per un’altra stagione. Decisiva la volontà di Cristian Chivu, che ha manifestato l’intenzione di tenerlo: adesso le parti dovranno incontrarsi per definire l’intesa sull’ingaggio A 37 anni, l’armeno è stato un gi x.com

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