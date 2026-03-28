Uno studio recente ha evidenziato come l’assunzione eccessiva di antiossidanti possa alterare il DNA degli spermatozoi, influenzando anche lo sviluppo della prole. Gli antiossidanti sono comunemente promossi come sostanze benefiche per la salute, utili a prevenire malattie croniche, cancro e a rallentare l’invecchiamento. Tuttavia, un utilizzo eccessivo può avere effetti contrari a quelli desiderati.

Gli antiossidanti sono spesso pubblicizzati come alleati della salute, capaci di prevenire malattie croniche, cancro e persino rallentare l’invecchiamento. Tuttavia, una nuova ricerca del Texas A&M College of Veterinary Medicine and Biomedical Sciences evidenzia potenziali effetti negativi legati all’assunzione regolare di dosi elevate. Lo studio suggerisce che un eccesso di antiossidanti può alterare il DNA degli spermatozoi e aumentare la probabilità di variazioni nello sviluppo della prole, in particolare nella formazione di viso e cranio. Pubblicata su Frontiers in Cell and Developmental Biology, la ricerca guidata dal Dr. Michael Golding ha analizzato due antiossidanti molto diffusi, N-acetil-L-cisteina (NAC) e selenio (Se), utilizzando modelli murini. 🔗 Leggi su Cibosia.it

© Cibosia.it - Troppi antiossidanti influenzano il DNA degli spermatozoi e lo sviluppo della prole

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