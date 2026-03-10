Tangenziale completato lo scavo della galleria ' Appennino'

Questa mattina Anas ha completato lo scavo della galleria Appennino nel cantiere del terzo lotto della Tangenziale di Forlì. È stato abbattuto l’ultimo diaframma di terreno, chiudendo così la fase di scavo della galleria. L’intervento fa parte dei lavori di realizzazione della nuova infrastruttura di collegamento. La galleria si inserisce nelle operazioni di sviluppo della tangenziale.

Forlì, 10 marzo 2026 - Anas ha completato questa mattina lo scavo della galleria Appennino sul cantiere di realizzazione del 3° lotto della Tangenziale di Forlì con l'abbattimento dell'ultimo diaframma di terreno che chiudeva il passaggio. La galleria ‘Appennino’, con una lunghezza di 384 metri, insieme alla ‘Vecchiazzano’ con una estensione di 454 metri, è la seconda galleria che fa parte della nuova bretella stradale in fase di realizzazione che, con una estensione totale di 3,6 km, vede un investimento totale già finanziato di oltre 170 milioni di euro. I lavori avviati da Anas a fine giugno del 2023 procedono nel rispetto del cronoprogramma con un avanzamento, ad oggi del 57% e si conta che la conclusione avverrà entro dicembre 2026. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

