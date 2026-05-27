Cesc Fabregas ha espresso entusiasmo durante una conferenza stampa, commentando il raggiungimento di un importante obiettivo in ambito sportivo. Ha definito il momento come un sogno collettivo, sottolineando il senso di orgoglio e felicità per il risultato ottenuto. Nel corso dell’intervento, il giocatore ha respinto le accuse di arroganza, precisando di essere motivato dalla voglia di vincere. La sua presenza in città ha attirato molte persone, che hanno partecipato a festeggiamenti e celebrazioni legate alla qualificazione in Champions League.

COMO Cesc Fabregas, ieri, ha fatto emergere il suo lato emotivo. E in conferenza ha trasmesso la felicità e l’orgoglio che caratterizzano questi giorni nel segno della Champions: "Un sogno, un traguardo raggiunto tutti insieme. Il momento più bello è stato questo finale di stagione, quando ci siamo guardati in faccia e, dopo una serie di risultati non positivi, siamo diventati più sereni e più compatti. Così abbiamo raggiunto il quarto posto", le sue parole. "Dopo Genova abbiamo svoltato ed è iniziata la nostra fase migliore: con questo gran finale abbiamo fatto una cosa storica e speciale". L’allenatore lariano ha lasciato poi spazio ad alcune riflessioni personali: "Posso sembrare arrogante ma non lo sono, voglio essere il migliore però. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - L’insaziabile Fabregas. Festa infinita per Cesc: "Arrogante? No, vincente. Como è una realtà unica»

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Il miracolo Como: l’Europa è realtà, ora Fabregas punta la Champions League. Dentro alla scalata dei lariani che certifica un progetto vincenteIl Como ha raggiunto matematicamente la qualificazione alle competizioni europee, confermando il successo della stagione e la solidità del progetto.

Cesc Fàbregas: “Uscire dal Como? Non si sa mai”In questi giorni sui social sono state diffuse dichiarazioni di un calciatore sulla possibilità di lasciare il suo attuale club, senza precisare...

Si parla di: L’insaziabile Fabregas. Festa infinita per Cesc: Arrogante? No, vincente. Como è una realtà unica.

The insatiable Fabregas. Cesc celebrates endlessly: Arrogant? No, a winner. Como is a unique team.The coach who left the second division for Serie B opens up about his record-breaking season: Club, fans, city: we're a family, and together we've made a dream come true. ... sport.quotidiano.net

L’insaziabile Fabregas. Festa infinita per Cesc: Arrogante? No, vincente. Como è una realtà unicaIl tecnico partito dalla cadetteria racconta a cuore aperto la stagione dei record Società, tifosi, città: siamo una famiglia e insieme abbiamo realizzato un sogno. sport.quotidiano.net