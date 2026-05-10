Il miracolo Como | l’Europa è realtà ora Fabregas punta la Champions League Dentro alla scalata dei lariani che certifica un progetto vincente

Il Como ha raggiunto matematicamente la qualificazione alle competizioni europee, confermando il successo della stagione e la solidità del progetto. La squadra ha centrato questo obiettivo grazie a una serie di risultati positivi e a un percorso che ha portato i lariani a consolidare la propria posizione in classifica. Cesc Fabregas, alla guida della squadra, ora guarda con ambizione alla fase successiva, in particolare alla qualificazione in Champions League.

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