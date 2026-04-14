Cesc Fàbregas | Uscire dal Como? Non si sa mai

In questi giorni sui social sono state diffuse dichiarazioni di un calciatore sulla possibilità di lasciare il suo attuale club, senza precisare tempi o condizioni. Le sue parole hanno generato discussioni tra tifosi e addetti ai lavori, mentre non sono stati annunci ufficiali o comunicati ufficiali riguardo a un eventuale trasferimento. La notizia ha attirato l’attenzione di chi segue da vicino il mondo del calcio e le dinamiche delle squadre di categoria professionistica.

2026-04-13 19:07:00 Non si sprecai e polemiche in questi minuti sui social a proposito dell’ultima news riguardante la Serie A: Lo spagnolo Cesc Fàbregas, allenatore del Como 1907, ha dichiarato lunedì di considerare “molto difficile” la sua partenza dal club perché si sente “molto legato” ad esso, ma ha avvertito che “questo non si sa mai” e che “è impossibile pensare al futuro”. “Lo trovo difficile, sinceramente. Ripeto, non si sa mai. Sono molto felice a Como, spero di restare a Como, e poi ho vissuto una vita di calcio da giocatore. Quando inizi a pensare al domani, qualcosa non va”, ha dichiarato ai media, compresa EFE, dopo aver ricevuto a Roma il premio Enzo Bearzot come miglior allenatore dell’anno.🔗 Leggi su Justcalcio.com

I tre tedofori proposti dal Comune di Como: Erika Fasana, Cesc Fàbregas e l’ortopedico Andrea PanzeriPalazzo Cernezzi ha proposto la terna per la tappa comasca del Viaggio della Fiamma Olimpica: arrivo il 3 febbraio, cerimonia in piazza Cavour e...

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L'allenatore del Como 1907, Cesc Fàbregas, è stato nominato Allenatore del mese di Marzo. L'allenatore spagnolo è stato premiato prima di Como-Inter allo stadio Sinigaglia. #allenaremania #Fabregas #SerieA facebook

Cesc Fàbregas incorona l'Inter dopo la grande rimonta: «Hanno fatto davvero un ottimo campionato» x.com