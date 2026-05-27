Un comico vicino ai 90 anni ha rivelato che un calciatore ha tentato di sedurre sua figlia. Ha anche detto che un allenatore è un fan di un noto attaccante e ha citato un ex presidente del consiglio come appassionato di una squadra. Inoltre, ha raccontato di aver iniziato a tifare la Roma grazie a un piatto di pasta. Le dichiarazioni sono state fatte in un'intervista a tarda notte.

Il comico, all'alba dei suoi 90 anni, ci racconta tutta la sua passione per il calcio: "Ho iniziato a tifare Roma grazie a un piatto di pasta. La vittoria a Euro 2020? Merito di un mio discorso". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Lino Banfi: "Falcao provò a sedurre mia figlia. Gasp è fan della bizona. E Berlusconi..."

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