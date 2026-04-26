Non tocco i cu*i delle ballerine la mia maschera di pugliese grasso e pelato è sempre stata al sicuro Sanremo? Dissero che non ero abbastanza bello in smoking | così Lino Banfi

Lino Banfi, noto attore e comico italiano, ha recentemente commentato alcune sue affermazioni pubbliche. In un’intervista ha detto di non aver mai toccato le ballerine e di aver sempre mantenuto un comportamento rispettoso. Ha anche raccontato di aver partecipato a Sanremo, dove qualcuno avrebbe detto che non era abbastanza bello in smoking. Banfi ha aggiunto di essere rimasto fedele alle proprie convinzioni e di non perdersi in discorsi complicati.

Lino Banfi, all’anagrafe Pasquale Zagaria, “ non tocca i culi delle ballerine e non si perde nei congiuntivi e nei condizionali”. Firmato Totò. Questo è uno stralcio di una lettera di raccomandazione che il principe De Curtis vergò di sua sponte per suggerire di prendere in scena un giovane Banfi. Il curioso aneddoto lo racconta proprio il comico pugliese al Corriere. L’occasione ghiotta è quella dell’autobiografia 90, Non mi fai paura! che esce martedì 28 per HarperCollins. Banfi ricorda, ovviamente, le scene di nudo assieme alle più belle attrici degli anni settantaottanta (Edwige, Anna Maria Rizzoli, Nadia Cassini, Gloria Guida, Barbara Bouchet): “Era lavoro, ma siamo esseri umani: durante quelle scene erotiche e davanti a bellissime colleghe nude, vivevo una grande battaglia interiore.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Non tocco i cu*i delle ballerine, la mia maschera di pugliese grasso e pelato è sempre stata al sicuro. Sanremo? Dissero che non ero abbastanza bello in smoking”: così Lino Banfi Notizie correlate Leggi anche: Nancy Brilli: “Ho un’endometriosi al quarto stadio: mi dissero che sarei stata sterile, mio figlio è stato un miracolo. La morte di mia madre un trauma così grande che neanche con l’ipnosi ho recuperato i ricordi” Lino Banfi, un ‘italieno’ vero: “Ero senza una lira, ma rifiutai i soldi da Totò. Ho sempre fatto le cose con garbo”Bari – Tutti in piedi, al teatro Petruzzelli di Bari, per Lino Banfi, i suoi quasi novant’anni.