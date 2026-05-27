Lino Banfi | Amo la Roma Falcao poteva diventare mio genero A Cassano avevo dato un consiglio…

Lino Banfi ha dichiarato di essere tifoso della Roma e ha affermato che Falcao avrebbe potuto diventare suo genero. Ha anche ricordato di aver dato un consiglio a Cassano. L’attore ha aggiunto che la sua passione per la squadra deriva da due piatti tipici. Inoltre, ha riferito che Dybala gli ha promesso di esultare come Canà durante una partita.

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