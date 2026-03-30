Lino Banfi ha condiviso alcune delle sue esperienze di difficoltà durante un intervento al Teatro Petruzzelli di Bari, in occasione della consegna del premio Bif&st Arte del Cinema. Ha raccontato di aver passato notti senza cibo e di aver pianto e dormito sui vagoni dei treni alla stazione di Milano. Inoltre, ha riferito di aver subito un’operazione alle tonsille per potersi riscaldare in ospedale.

Il documentario ripercorre la vita e la carriera dell’attore attraverso filmati d’archivio, interviste inedite a Walter Veltroni («Lino è energia allo stato puro»), Enrico Brignano, Renzo Arbore, Mara Venier («Mi piace il suo lato malinconico»), Edwige Fenech, compagna di set di molte commedie sexy degli anni ’70, Milly Carlucci e lo stesso Banfi, che si confronta con la sua coscienza (Zagaria). Spagnoli costruisce un ritratto divertente e a tratti surreale del Lino nazionale, colui che ha aperto la strada alla comicità pugliese. Solo tempo dopo sono arrivati i vari Checco Zalone e Pio e Amedeo. «Se io non avessi aperto un giorno questo piccolo vialetto che ha condotto piano piano a far capire che anche noi in Puglia siamo spiritosi. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Lino Banfi: «Mi è capitato di non mangiare, piangere, dormire nei vagoni dei treni fermi alla stazione di Milano. Farmi operare alle tonsille solo per stare al caldo di un ospedale. Il mio consiglio ai giovani? Fate la gavetta»

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