Linea 6 ecco gli interni del primo nuovo treno | Dopo l’estate in linea per le prove
Dopo l’estate, il primo nuovo treno della Linea 6 sarà in servizio per le prove. Sono stati mostrati gli interni del convoglio, che sarà sottoposto a test prima dell’attivazione ufficiale. L’assessore comunale alle infrastrutture e ai trasporti ha pubblicato le immagini sui social. Non sono state fornite date precise per l’avvio delle corse commerciali.
Buone notizie sul fronte del trasporto pubblico locale a Napoli. L'assessore comunale alle infrastrutture e ai trasporti Edoardo Cosenza, in un post pubblicato sui social, ha mostrato le immagini del primo nuovo treno della Linea 6. “Il primo treno ‘nuovo’ di Linea 6. Comune di Napoli, Hitachi. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
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