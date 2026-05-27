Linea 6 ecco gli interni del primo nuovo treno | Dopo l’estate in linea per le prove

Notizia in breve

Dopo l’estate, il primo nuovo treno della Linea 6 sarà in servizio per le prove. Sono stati mostrati gli interni del convoglio, che sarà sottoposto a test prima dell’attivazione ufficiale. L’assessore comunale alle infrastrutture e ai trasporti ha pubblicato le immagini sui social. Non sono state fornite date precise per l’avvio delle corse commerciali.