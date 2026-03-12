Metro Linea 6 il primo treno nuovo arriva ad aprile | corsa per finire il deposito a piazzale Tecchio

A Napoli, il primo treno nuovo della metro Linea 6 è previsto in arrivo ad aprile. Le operazioni sono in corso per completare l’allestimento dell’officina temporanea a Fuorigotta, necessaria per la gestione e la manutenzione dei nuovi mezzi. La consegna rappresenta un passo importante per i lavori di ampliamento della rete metropolitana. Le attività di installazione stanno procedendo in modo da rispettare i tempi stabiliti.

