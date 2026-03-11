Treno merci trancia la linea elettrica in stazione a Parma | ritardi sulla linea principale

Stamattina a Parma, un treno merci ha tranciato la linea elettrica in stazione, causando danni alla rete di alimentazione. L’incidente ha provocato ritardi sulla linea principale, con i treni che hanno subito cancellazioni e spostamenti programmati. Sul posto sono intervenuti i tecnici per riparare i danni e ripristinare la normale circolazione. La situazione è ancora in fase di gestione da parte delle autorità ferroviarie.

Attimi di tensione stamattina in stazione a Parma. Un treno merci ha causato dei danni alla linea elettrica. Il convoglio stava partendo dalla stazione di Parma. I passeggeri hanno sentito dei forti rumori. Al momento, sono 30 i minuti di ritardo per tutti i treni della linea principale. Non si registrano feriti. ParmaToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Fidenza, notte di follia fuori dalla caserma: 18enne tenta l’irruzione e aggredisce i militari. Arrestato . 🔗 Leggi su Parmatoday.it Articoli correlati Treno merci deraglia sulla linea Verona-Bologna: ritardi fino a 120 minuti, cancellazioni e percorsi alternativi (saltando stazioni)VERONA - Circolazione dei treni sospesa sulla linea Verona-Bologna per il deragliamento di due carri vuoti di un treno merci fra Verona e Nogara... Treno merci esce dai binari sulla linea Verona-Bologna: ritardi fino a 120 minuti, cancellazioni e percorsi alternativi (saltando stazioni)VERONA - Circolazione dei treni sospesa sulla linea Verona-Bologna per il deragliamento di due carri vuoti di un treno merci fra Verona e Nogara... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Treno merci Treni ancora nel mirino. Tranciati nella notte i cavi della linea merciA Bologna, un ordigno rudimentale come quelli piazzati sui binari della linea ferroviaria all’altezza di Castel Maggiore non si era mai visto. O almeno non negli attacchi che, negli ultimi anni, si ... ilrestodelcarlino.it Treno merci guasto a Nervi, oltre 6 ore per spostarlo. Ripresa la circolazione fra Genova e La SpeziaGenova – È ripresa la circolazione ferroviaria dopo che un treno merci dalle 5 di questa mattina si era fermato per un guasto poco dopo la stazione di Nervi (in direzione Sud), sulla linea fra Genova ... ilsecoloxix.it