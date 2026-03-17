È un Ravenna col freno a mano tirato Nel ritorno va più piano della Torres

Il Ravenna si trova in una fase di rallentamento, con le ultime cinque partite del girone di ritorno che si giocano con il freno a mano tirato. Nelle ultime uscite, la squadra ha mostrato un ritmo inferiore rispetto alla Torres, anche se l’obiettivo di conquistare il terzo posto sembra ormai quasi certo. La squadra continuerà comunque a tentare di vincere tutte le partite rimanenti.

Prove tecniche di playoff. Fermo restando che il Ravenna, da qui alla fine della ‘regular season’, proverà a vincerle tutte, il senso delle ultime 5 gare del girone di ritorno è un po’ questo, anche perché il 3° posto è pressoché blindato. Sotto traccia, lo ha lasciato intendere più volte lo stesso Andrea Mandorlini. Il quale ha già provveduto a testare la maturità della squadra, proponendo soluzioni tattiche alternative (e collettive), come ad esempio la difesa a 4, ma anche soluzioni tattiche individuali, come ad esempio la ‘promozione’ di Tenkorang – che resta il capocannoniere del Ravenna con 8 reti – nel ruolo di rifinitore o trequartista. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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