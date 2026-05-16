Alle Maldive, le operazioni di ricerca sono riprese oggi per rintracciare i quattro sub italiani dispersi in una grotta. La settimana scorsa, durante un’immersione, cinque italiani sono rimasti coinvolti in un incidente mortale, con il corpo dell’istruttore recuperato nelle ultime ore. Le operazioni di soccorso si concentrano sui fondali dell’isola di Alimathà, dove si sono verificati i fatti. La zona rimane sotto osservazione mentre i team di soccorso continuano le ricerche.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Recuperato il corpo dell’istruttore Gianluca Benedetti. Dovrebbero riprendere oggi le operazioni di ricerca nei fondali dell’isola maldiviana di Alimathà, dove si è consumata la tragedia che ha coinvolto cinque sub italiani morti durante un’immersione. Nella giornata di ieri le condizioni del mare e del meteo hanno reso particolarmente difficili i soccorsi, consentendo il recupero di un solo corpo: quello di Gianluca Benedetti, istruttore subacqueo e capobarca originario di Padova. Con lui hanno perso la vita anche Monica Montefalcone, docente dell’Università di Genova, la figlia Giorgia Sommacal, la ricercatrice Muriel Oddenino e il 31enne Federico Gualtieri. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Tragedia alle Maldive, riprendono le ricerche dei quattro sub italiani dispersi nella grotta

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