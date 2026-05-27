L’incoscienza e l’allegria | omaggio a Ornella Vanoni al Vittorio Emanuele

Da giovedì 28 maggio a domenica 30 maggio si terrà alla Sala Sinopoli del Vittorio Emanuele uno spettacolo dedicato a Ornella Vanoni. L’evento, intitolato “L’incoscienza e l’allegria”, si svolge tra musica, ricordi e momenti di spettacolo, con repliche alle 18 nei giorni feriali e alle 11 la domenica. La rappresentazione ripercorre la vita dell’artista, mescolando elementi di memoria e performance sul palco.

In programma da giovedì 28 maggio a sabato 30 alle ore 18 e domenica alle 11 alla Sala Sinopoli del Vittorio Emanuele “L’incoscienza e l’allegria” che attraversa la vita di Ornella Vanoni come un lungo dopofesta sospeso tra memoria, musica e palcoscenico.Per la regia Adriana Mangano, spettacolo. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

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Malika Ayane - Rossetto e Ciocolatto (In Omaggio di Ornella Vanoni A Che Tempo Che Fa 18/01/2026)

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