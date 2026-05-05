Cosa: Ornella fai presto. Appuntamento con Ornella Vanoni, uno spettacolo essenziale e intimo per voce e pianoforte. Dove e Quando: Teatro di Documenti a Roma, in via Nicola Zabaglia 42, in scena sabato 9 maggio alle ore 21:00. Perché: Un viaggio che attraversa decenni di musica per riscoprire il repertorio, la fragilità e l’evoluzione stilistica di un’icona inconfondibile della canzone italiana. L’eterno fascino della musica d’autore italiana torna a illuminare le serate della Capitale, offrendo un appuntamento imperdibile per gli amanti della grande canzone. Sabato 9 maggio, il Teatro di Documenti accoglierà il pubblico romano per un evento interamente dedicato a una delle voci più iconiche, eleganti e sofisticate del panorama musicale nazionale.🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Omaggio a Ornella Vanoni al Teatro di Documenti

Un omaggio a Ornella Vanoni

Notizie correlate

"Voice", al Sanfra l'omaggio di Lisa Manara e Perugia Big Band a Ornella VanoniUn sabato dedicato all’indimenticabile Ornella Vanoni arriva sul palco dell’auditorium San Francesco al Prato sabato 28 marzo, alle 21.

Omaggio a Ornella Vanoni alla Biennale Milano a cura di Salvo Nugnes ?MILANO — Nel prestigioso contesto della Biennale Milano, sabato 21 marzo si terrà un evento speciale dedicato a Ornella Vanoni, figura simbolo della...

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: DIARIO SENTIMENTALE DI UNA DONNA LIBERA. ORNELLA VANONI, LE PAROLE, LA MUSICA con PACIFICO; 'Harmonic Quartet', omaggio a tre interpreti straordinarie: Mina, Ornella Vanoni e Mia Martini; L’Officina dell’ascolto. Lunedì 4 maggio ore 17,00 Sala Muti: presentazione del libro di Antonio Tricomi dedicato ad Ornella Vanoni; %%META_TITLE%%.

Senza Fine: Emilia Zamuner celebra il mito di Ornella Vanoni e Gino PaoliSenza Fine, il concerto di Emilia Zamuner in programma lunedì 4 maggio alle ore 20.30 al Teatro Diana di Napoli, è tutto questo. napolivillage.com

Cortina teatro, nel programma un omaggio a Ornella VanoniCORTINA - Cortina Teatro capolavori sacri, operetta e musica corale sui monti pallidi. A Cortina la primavera fiorisce nel nome di CortinAteatro, la rassegna che vede protagonista ... ilgazzettino.it

Gino Cervi è Otello, ospite di Ornella Vanoni a “Io ci provo” del 1970. L’attore nasceva il 3 maggio del 1901. Le puntate di “Io ci provo” sono su RaiPlay. - facebook.com facebook