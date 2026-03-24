Voice al Sanfra l' omaggio di Lisa Manara e Perugia Big Band a Ornella Vanoni

Un sabato dedicato all’indimenticabile Ornella Vanoni arriva sul palco dell’auditorium San Francesco al Prato sabato 28 marzo, alle 21.00. In scena Lisa Manara e la Perugia Big Band, nell’ambito della stagione Sanfra, in un viaggio nella straordinaria carriera dell’artista, tra le più grandi interpreti della musica italiana. Un evento prodotto e realizzato in collaborazione con Jazz Around. “Voice” si presenta come un omaggio raffinato e originale a Ornella Vanoni, personaggio iconico e poliedrico, capace di attraversare epoche, stili e generi musicali con un’eleganza inconfondibile. La sua carriera, che abbraccia oltre sei decenni, rappresenta un patrimonio sonoro di rara ricchezza, e il suo rapporto con il jazz è uno degli aspetti più affascinanti e meno scontati della sua produzione. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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