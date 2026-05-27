L' incontro fra le giunte Barattoni e Lepore | Le scelte infrastrutturali di Bologna sono strategiche per Ravenna
Questa mattina, nella residenza di Piazza del Popolo, si è svolto un incontro tra le giunte di Bologna e Ravenna. Durante l'incontro, sono state presentate le caratteristiche dei rispettivi territori e sono stati confrontati i progetti e le decisioni amministrative riguardanti le infrastrutture. Le discussioni hanno riguardato in particolare le scelte strategiche per lo sviluppo e la gestione del territorio di entrambe le città.
Una presentazione dei rispettivi territori e una comparazione di scelte amministrative e di governo del territorio tra la Giunta bolognese e quella ravennate è quanto avvenuto questa mattina nella residenza municipale di Piazza del Popolo. Tra i temi portanti del dialogo, quello sulle. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
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