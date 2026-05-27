L' incontro fra le giunte Barattoni e Lepore | Le scelte infrastrutturali di Bologna sono strategiche per Ravenna

Notizia in breve

Questa mattina, nella residenza di Piazza del Popolo, si è svolto un incontro tra le giunte di Bologna e Ravenna. Durante l'incontro, sono state presentate le caratteristiche dei rispettivi territori e sono stati confrontati i progetti e le decisioni amministrative riguardanti le infrastrutture. Le discussioni hanno riguardato in particolare le scelte strategiche per lo sviluppo e la gestione del territorio di entrambe le città.