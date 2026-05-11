Napoli-Bologna le formazioni ufficiali | le scelte di Conte e Italiano

Al Maradona si prepara la partita tra Napoli e Bologna, con le formazioni ufficiali annunciate da entrambe le squadre. Le scelte di allenatore sono state comunicare prima dell'inizio del match. Le formazioni sono composte dai giocatori che sono stati schierati per questa occasione. La partita si svolgerà tra le due formazioni con le formazioni confermate poco prima del calcio d'inizio.

Al Maradona è tutto pronto per la sfida tra Napoli e Bologna, con le formazioni ufficiali che confermano le scelte dei due allenatori. Conte punta ancora sul 3-4-2-1 e si affida a Hojlund come riferimento offensivo, supportato da Giovane e Alisson Santos sulla trequarti, con McTominay e Lobotka chiamati a dare equilibrio e intensità in mezzo al campo. Il Bologna di Italiano risponde invece con il 4-3-3, puntando sulla qualità di Orsolini e Bernardeschi ai lati di Castro e su un centrocampo esperto guidato da Freuler e Ferguson. Una gara che promette ritmo, intensità e duelli pesanti fin dai primi minuti. Napoli (4-3-3) Milinkovic Savic; Di Lorenzo; Rrahmani; Buongiorno; Politano; Lobotka; McTominay; Gutierrez; Giovane; Hojlund; Allison Santos.🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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NAPOLI-BOLOGNA 2-0: LA SUPERCOPPA È DI CONTE

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