Probabili formazioni Juve Bologna | chi recupera e quali sono le possibili scelte di Spalletti

Le formazioni ufficiali di Juventus e Bologna si avvicinano alla partita in programma allo Stadium. I tecnici stanno valutando le condizioni dei giocatori per decidere chi scenderà in campo, con alcuni recuperi possibili entro l'inizio del match. Sono state annunciate le probabili scelte di formazione, tenendo conto delle ultime novità riguardanti gli infortuni e le condizioni fisiche dei singoli calciatori. La sfida si preannuncia aperta tra le due squadre.

di Mauro Munno in vista del match dello Stadium. Buone notizie per la Juventus di Luciano Spalletti in vista dell’importante incrocio di domani sera contro il Bologna all’Allianz Stadium. Il tecnico toscano può sorridere per il pieno recupero di Kelly: il difensore inglese ha smaltito i problemi fisici accusati nella sfida di Bergamo e sarà regolarmente al suo posto nella retroguardia bianconera. Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata Permane invece un velo di incertezza sulle condizioni di Khephren Thuram. Il centrocampista francese ha svolto lavoro personalizzato, seguendo un percorso simile a quello di Yildiz; tuttavia, lo staff medico filtra ottimismo circa la sua disponibilità per il fischio d’inizi o.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Probabili formazioni Juve Bologna: chi recupera e quali sono le possibili scelte di Spalletti Notizie correlate Probabili formazioni Galatasaray Juve: chi sostituirà David. Un giocatore resta in dubbio, le possibili scelte di Spalletti al Rams ParkCalciomercato Juve, società bianconera su tre grandi nomi per la porta in estate. Leggi anche: Probabili formazioni Juve Lazio, le possibili scelte di Spalletti e Sarri per il big match Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Probabili formazioni Juventus-Bologna, le ultime su Yildiz e chi gioca tra Boga, David, Orsolini e Bernardeschi; Le probabili formazioni della 33^ giornata; Juve-Bologna, la probabile formazione con e senza Yildiz: Spalletti ha più soluzioni; Le probabili formazioni di Juventus-Bologna (Serie A). Probabili formazioni Juventus-Bologna: cosa filtra su Yildiz, riecco McKennie e novità OrsoliniProbabili formazioni Juventus Bologna - Le possibili scelte di Spalletti e Italiano per il match della 33^ giornata di Serie A ... fantamaster.it Probabili formazioni Juventus-Bologna, le ultime su Yildiz e chi gioca tra Boga, David, Orsolini e BernardeschiLa Juventus, quarta in classifica, ospita un Bologna reduce dall'eliminazione in Europa League. Spalletti ritrova McKennie dopo la squalifica scontata nell'ultimo turno di campionato. goal.com Le ultimissime novità verso Juve Bologna Chi recupera e le possibili scelte di Spalletti facebook #JuventusBologna #JuveBologna #Juventus #Juve #Bologna #SerieA #Spalletti #Bremer @GattaMario3 GUARDA IL VIDEO x.com