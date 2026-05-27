L' incendio nella sede di Sicily by car in un video tre persone che appiccano il fuoco | Non mi piegherò mai

Le telecamere di videosorveglianza hanno ripreso tre persone che hanno dato fuoco, la notte scorsa, alle auto della società di noleggio Sicily by car, di proprietà dell'imprenditore Tommaso Dragotto. Si tratterebbe, come si apprende, di tre individui che hanno scavalcato la recinzione e hanno. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Villagrazia di Carini, nuova intimidazione contro la sede di Sicily by car: a fuoco una decina di autoNella notte, una decina di auto sono state incendiate nel piazzale di una sede di Sicily by car a Villagrazia di Carini.

Rogo alla Sicily by Car, Dragotto: “Le telecamere hanno ripreso tre attentatori, non mi lascio intimidire”Le telecamere di videosorveglianza hanno ripreso tre persone sospettate di aver appiccato l’incendio che ha danneggiato diverse auto nel parcheggio...

Temi più discussi: Villagrazia di Carini, nuova intimidazione contro la sede di Sicily by car: a fuoco una ventina di auto; Carini, incendio nella sede di Sicily by Car: a fuoco una decina di veicoli; Palermo, incendio in azienda di noleggio auto: a fuoco una decina di mezzi; Incendio nella nuova sede Sicily by Car a Villagrazia di Carini, a fuoco decine di auto a noleggio.

Nella notte tra il 15 e 16 maggio un raid aereo israeliano prende di mira un edificio residenziale di cinque piani che ospita famiglie sfollate nel quartiere di al-Rimal a Gaza City provocando un vasto incendio e intrappolando all'interno famiglie, tra cui molte do x.com

Palermo: incendio nel parcheggio di Sicily by car. Due mesi fa i colpi di kalashnikovOltre 20 le auto coinvolte nell'incendio che nella notte è divampato a Villagrazia di Carini nel piazzale di autonoleggio Sicily by Car. meridionews.it

Carini, incendio nella sede di Sicily by Car: a fuoco una decina di veicoliLa colonna di fumo visibile dall'autostrada A29. Il rogo, di cui sono da accertare le cause, è divampato in tarda sera. Il punto vendita era stato inaugurato il 7 maggio. Due mesi fa colpi di mitra co ... rainews.it