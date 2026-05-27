L' impatto nascosto delle cure degli animali cosa dicono i veterinari

Boehringer Ingelheim ha pubblicato un’indagine globale sui rischi nascosti nelle cure veterinarie. Lo studio evidenzia aspetti spesso trascurati della medicina veterinaria, che sono fondamentali per la tutela di animali, persone e società. La ricerca si concentra su elementi che influenzano la sicurezza e l’efficacia delle terapie veterinarie, senza approfondire i dettagli specifici dei risultati.

Milano, 27 mag. (Adnkronos Salute) - Boehringer Ingelheim ha pubblicato oggi i risultati di un'indagine globale che accende i riflettori sugli aspetti spesso trascurati della medicina veterinaria, essenziali per proteggere gli animali, le persone e la società, informa l'azienda in una nota. Basata sulle risposte di 1.046 professionisti veterinari qualificati in 51 Paesi, la survey ha identificato tre degli aspetti più importanti, ma anche meno riconosciuti della pratica veterinaria: individuazione di problemi di salute nascosti e segnali di dolore, identificati dall'87% dei veterinari per animali da compagnia e dal 60% dei veterinari equini;... 🔗 Leggi su Iltempo.it

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Why Intelligent Dogs Like the Belgian Malinois Become Difficult in the Wrong Home

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