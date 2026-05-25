Protezione civile firmato l' accordo tra Anpas e veterinari | così verranno assistiti anche gli animali

È stato firmato un accordo tra le associazioni di protezione civile e i veterinari per garantire assistenza anche agli animali durante le emergenze. La collaborazione prevede il rafforzamento delle capacità di risposta, integrando servizi di assistenza sanitaria, supporto logistico e competenze medico-veterinarie. La nuova intesa mira a migliorare la gestione delle situazioni di crisi coinvolgendo anche gli animali.

Rafforzare la capacità di risposta del servizio di Protezione civile attraverso una collaborazione strutturata tra assistenza sanitaria, supporto logistico e competenze medico-veterinarie. È questo l'obiettivo del protocollo di intesa siglato da Anpas Piemonte e Umvv - Unità medico veterinaria. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

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