Frosinone Presentato allo Stadio Benito Stirpe l’evento LILT for Life – Prevenzione in campo

Questa mattina si è svolta presso la sala stampa dello Stadio Benito Stirpe la conferenza di presentazione di “LILT for Life – Prevenzione in campo”, un evento benefico programmato per martedì 9 giugno 2026 alle 18. La manifestazione coinvolge diverse iniziative finalizzate alla sensibilizzazione sulla prevenzione. La presentazione ha visto la partecipazione di rappresentanti dell’organizzazione e di alcuni relatori coinvolti nell’organizzazione dell’evento.

Si è tenuta questa mattina, presso la sala stampa dello Stadio Benito Stirpe, la conferenza stampa di presentazione di “LILT for Life – Prevenzione in campo”, l’evento benefico che martedì 9 giugno 2026, alle ore 18.00, porterà in campo sport, spettacolo e solidarietà a sostegno della Lega.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Notizie correlate Leggi anche: Doppio Shpendi illude due volte l’Empoli a Frosinone: allo Stirpe finisce 2-2 Frosinone, mini-abbonamento per il sogno Serie A: quattro gare allo StirpeDal 27 marzo al 5 aprile tifosi chiamati a raccolta: disponibili tribuna est e superiore per spingere i giallazzurri nelle sfide decisive contro... Aggiornamenti e dibattiti Si parla di: Serie B. La Carrarese lotta ma cade allo Stirpe di Frosinone. Frosinone inaugurato stadio 'B.Stirpe'(ANSA) - FROSINONE, 28 SET - Serata di festa a Frosinone, sotto la pioggia, per l'inaugurazione del nuovo stadio da 16.000 posti, il Benito Stirpe. La partita inaugurale sarà quella che si giocherà ... quotidiano.net In trasferta con Mediagol: Frosinone – Palermo (Stadio Benito Stirpe, guida breve per i tifosi)La guida pratica di Mediagol per la trasferta perfetta. Ecco l'approfondimento della settimana ... msn.com