Pronti allo start del 25 aprile per le strade torna la Corrireggio 2026 | cresce l' attesa

Questa mattina è stata presentata a Palazzo Alvaro la 44esima edizione della CorriReggio, in programma il 25 aprile. La manifestazione, che si svolge ogni anno, prevede un percorso che attraversa diverse zone della città, tra cui anche la collina di Pentimele. La corsa torna a coinvolgere numerosi partecipanti e appassionati, con un’organizzazione che si ripete da diversi anni. La data si avvicina, aumentando l’attesa tra gli iscritti e gli organizzatori.

A Palazzo Alvaro questa mattina è stata presentata la 44esima edizione della CorriReggio, che si terrà il 25 aprile prossimo, manifestazione identitaria e profondamente legata al sentimento dei luoghi, con un percorso che valorizza anche la collina di Pentimele. Al tavolo c’erano il sindaco.🔗 Leggi su Reggiotoday.it Notizie correlate In attesa del 25 aprile ucraino, femministe incorreggibili s’incontranoAl direttore - Si dice che l’Europa è debole, ma c’è qualcosa di più splendido della resistenza di Kyiv alla quale anche l’Italia ha dato un suo... Domani la Lazio: 27mila presenti. Domenica 19 aprile la notturna allo Stadium. Il 25 aprile contro GaspLa festa continua al Dall’Ara, si sfiorerà il tutto esaurito, domani pomeriggio (ore 15) con la Lazio: almeno per quel che riguarda i settori... Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Vivicittà Palermo, in 450 pronti allo start per la Corsa dei Diritti; Pechino Express, la sesta tappa si corre con le coppie mixate. Le anticipazioni; Vivicittà, a Bari la 38esima edizione nel segno di Francesco Saccente: Atleta e professionista incredibile - VIDEO; Canottaggio, il mondo rema a Fano: scatta la seconda tappa del Trofeo Filippi. Non sempre è facile per i consumatori districarsi nella selva dei migliori sughi pronti in vendita nei supermercati A tentare di fare una classifica del migliore ci ha provato Altroconsumo facebook Pronti per il partitone dell’anno Non mancate, vi aspetto dalle 20 su @PrimeVideoIT #ChampionsLeague #BayernReal x.com