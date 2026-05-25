Tra lunedì 25 e giovedì 28 maggio, le temperature notturne nelle grandi città come Milano, Torino e Bologna resteranno sopra i 20°C. Questa anomalia climatica porta notti tropicali a maggio, con valori che non si sono mai registrati prima in questo periodo dell’anno. L’anticiclone “Monster” ha portato condizioni di stabilità e caldo insolito per la stagione. Le temperature massime, invece, sono previste in aumento durante le giornate.

Tra lunedì 25 e giovedì 28 maggio, le temperature notturne nelle grandi città come Milano, Torino e Bologna non scenderanno sotto i 20°C a causa di un’anomalia climatica senza precedenti. Il caldo intenso che sta colpendo l’Italia sta per assumere una forma ancora più estrema e insolita per questo periodo dell’anno. Non si tratta della solita ondata di calore anticipata che talvolta caratterizza il mese di maggio, ma di un fenomeno che gli esperti definiscono eccezionale. Un anticiclone denominato Monster, estremamente potente e con una durata prolungata, sta dominando la scena meteorologica. Questo promontorio subtropicale porterà condizioni tipicamente estive, specialmente nella Pianura Padana e lungo le zone del medio-alto Tirreno, per poi espandersi gradualmente verso il resto del Paese, coinvolgendo finalmente anche il Meridione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Meteo, arriva l’anticiclone Monster: notti tropicali a maggio

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