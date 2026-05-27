Lightera and Nokia Announce Collaboration to Accelerate Optical LAN Adoption in Europe
Lightera e Nokia hanno annunciato oggi una collaborazione volta a promuovere l’adozione di soluzioni Optical LAN tra le imprese in Europa. La partnership mira a espandere l’utilizzo delle reti ottiche per le aziende in diversi Paesi europei. La comunicazione è stata diffusa tramite un comunicato ufficiale, senza ulteriori dettagli sui termini dell’accordo o sui progetti specifici in programma. La notizia riguarda esclusivamente l’intesa tra le due aziende e il loro obiettivo di aumentare la diffusione della tecnologia Optical LAN nel continente.
COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE LONDON, BERLIN, MADRID, and LISBON, Portugal, May 27, 2026 PRNewswire — Lightera and Nokia today announced a collaboration to expand the adoption of Optical LAN solutions for enterprises across Europe. Building on the success of the companies’ partnership in other regions, the collaboration now extends into the European market. Through this cooperation, Lightera will combine its expertise in passive optical infrastructure with Nokia’s advanced PON technology to deliver high-performance Optical LAN solutions that help organizations modernize their connectivity infrastructure and prepare for the future. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
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