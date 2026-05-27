lightera and nokia announce collaboration to accelerate optical lan adoption in europe

Notizia in breve

Lightera e Nokia hanno annunciato oggi una collaborazione volta a promuovere l’adozione di soluzioni Optical LAN tra le imprese in Europa. La partnership mira a espandere l’utilizzo delle reti ottiche per le aziende in diversi Paesi europei. La comunicazione è stata diffusa tramite un comunicato ufficiale, senza ulteriori dettagli sui termini dell’accordo o sui progetti specifici in programma. La notizia riguarda esclusivamente l’intesa tra le due aziende e il loro obiettivo di aumentare la diffusione della tecnologia Optical LAN nel continente.