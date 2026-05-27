Liceo Gullì trionfa a Torino | medaglia alla scuola e premi ai giovani

Notizia in breve

Due studentesse sono state premiate per la loro poesia, una con un riconoscimento nazionale. Un disegno realizzato da un’alunna è stato scelto come copertina di una rivista. La scuola ha ricevuto una medaglia ufficiale durante una cerimonia a Torino. La premiazione ha coinvolto anche altri giovani che si sono distinti in vari concorsi. La scuola ha ottenuto anche riconoscimenti per il suo impegno in attività culturali e artistiche.