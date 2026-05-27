Liceo Gullì trionfa a Torino | medaglia alla scuola e premi ai giovani
Due studentesse sono state premiate per la loro poesia, una con un riconoscimento nazionale. Un disegno realizzato da un’alunna è stato scelto come copertina di una rivista. La scuola ha ricevuto una medaglia ufficiale durante una cerimonia a Torino. La premiazione ha coinvolto anche altri giovani che si sono distinti in vari concorsi. La scuola ha ottenuto anche riconoscimenti per il suo impegno in attività culturali e artistiche.
? Punti chiave Chi sono le studentesse reggine premiate per la loro poesia?. Come ha fatto il disegno di un'alunna a diventare una copertina nazionale?. Perché la Camera dei Deputati ha scelto proprio questo istituto?. Cosa significa questo trionfo per il futuro culturale di Reggio Calabria?.? In Breve Morgana Marcianò vince primo premio disegno e copertina antologia nazionale.. Celeste Careri ottiene secondo posto poetico con tre componimenti.. Anna Gangemi conquista il terzo posto con l'opera Carpe diem.. Premiazione concorso In memoria di Olga al MArRC il 29 maggio..? I dati Secondo Eurostat, la variazione trimestrale del PIL italiano: 0,2% (Q1 2026). 🔗 Leggi su Ameve.eu
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