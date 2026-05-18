Dama a scuola | il Liceo Volta di Reggio trionfa a Misano

Il Liceo Volta di Reggio si è aggiudicato la vittoria a Misano in una competizione scolastica dedicata al gioco della dama. La gara si è svolta tra diverse scuole, con i partecipanti che hanno mostrato abilità e strategie durante le partite. Tra i protagonisti, Daniel Frangipane si è distinto come il miglior giocatore, mentre i ragazzi del Liceo Volta hanno messo in campo tecniche che hanno permesso loro di superare gli avversari più preparati.

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? Punti chiave Come ha fatto Daniel Frangipane a diventare il miglior giocatore?. Quale strategia ha permesso ai ragazzi di battere le migliori scuole?. Chi ha guidato la squadra durante la trasferta in Romagna?. In che modo questa vittoria influenzerà il loro percorso scolastico?.? In Breve Daniel Frangipane ottiene il titolo di Miglior Giocatore insieme a Simone Valenti e Davide Chirico.. La professoressa Angela Romeo ha accompagnato la squadra durante la trasferta a Misano Adriatico.. Antonino Cilione della FID Calabria sottolinea il valore didattico del progetto trentasei anni.. La competizione si è svolta tra il 16 e il 18 maggio 2026 in Romagna. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Dama a scuola: il Liceo Volta di Reggio trionfa a Misano ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Liceo Volta trionfa a Cosenza: leggendaria ondata di medaglie!? Cosa sapere Antonino Barreca e Maria Lourdes Ventura vincono i 1000 metri alle Finali Regionali a Cosenza. Il liceo Volta di Reggio Calabria tra le eccellenze mondiali del Global Schools Prize 2026“Il liceo scientifico statale Alessandro Volta di Reggio Calabria tra i 50 finalisti del Global Schools Prize 2026 è una notizia che parla alla... Foggia, nasce il primo Presidio di Legalità a scuola: l'inaugurazione al liceo Volta VIDEOOggi, presso la Biblioteca d’Istituto del Liceo scientifico A. Volta di Foggia, si è tenuta l’inaugurazione del primo Presidio di Legalità del Comune in una scuola secondaria di secondo grado, ... lagazzettadelmezzogiorno.it Iscrizioni a scuola, il liceo scientifico si prende (quasi) tutto: scelto da 1 studente su 5Una volta il Liceo Classico era considerato il più prestigioso, oggi è poco più di una scelta di nicchia, sovrastato in termini di preferenze non solo dallo Scientifico ma anche dal Linguistico, da ... tgcom24.mediaset.it