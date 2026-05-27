Due studentesse del liceo Gullì di Torino hanno ricevuto una medaglia dalla Camera dei Deputati. Una di loro, Morgana Marcianò, ha contribuito con un testo all’antologia ufficiale del concorso letterario nazionale. Le vincitrici sono state premiate durante una cerimonia ufficiale, alla presenza di rappresentanti istituzionali. Le premiazioni sono avvenute in una sala del Parlamento.

? Domande chiave Chi sono le studentesse che hanno vinto i premi letterari nazionali?. Cosa ha realizzato Morgana Marcianò per l'antologia ufficiale del concorso?. Perché la giuria ha scelto proprio il Liceo Gullì per la medaglia?. Come influirà questo successo sul futuro culturale della scuola reggina?.? In Breve Morgana Marcianò vince primo premio disegno e disegna la copertina dell'antologia nazionale.. Celeste Careri ottiene il secondo posto poetico con tre testi letterari.. Anna Gangemi conquista il terzo posto nella classifica poetica con Carpe diem.. Cerimonia svoltasi il 16 maggio 2026 presso il Liceo M. D'Azeglio di Torino..? I dati Secondo Eurostat, la variazione trimestrale del PIL italiano: 0,2% (Q1 2026). 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Liceo Gullì a Torino: Medaglia della Camera per i suoi studenti

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