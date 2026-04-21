Il liceo Gullì conquista il Prix Palatine 2026 con una menzione speciale della giuria

Il liceo Gullì di Reggio Calabria ha ottenuto una menzione speciale alla finale del Prix Palatine- Palatine Studio Academy 2026, che si è svolta il 15 aprile presso l’Institut Français- Centre Saint-Louis. La competizione internazionale ha visto protagonisti studenti provenienti da diverse scuole, in un evento che ha coinvolto varie discipline artistiche e culturali. La premiazione ha riconosciuto l'impegno degli studenti e il livello della scuola.