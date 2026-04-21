Il bambino seviziato e torturato da sei studenti del liceo francese a Torino

La procura dei minorenni di Torino ha aperto un’indagine su sei studenti del liceo francese internazionale Jean Giono, coinvolti in un episodio di presunti sevizie e torture ai danni di un bambino. Le autorità stanno raccogliendo elementi per ricostruire quanto accaduto, senza ancora formulare accuse definitive. L’indagine riguarda comportamenti che, secondo quanto riferito, sarebbero stati commessi dagli studenti nei confronti di un coetaneo.

Sei studenti del liceo francese internazionale Jean Giono Turin sono indagati dalla procura dei minorenni di Torino. I reati ipotizzati sono atti persecutori e lesioni personali aggravate. Le contestazioni iniziali prevedevano anche la tortura e il revenge porn. Secondo la ricostruzione degli inquirenti di cui parla La Stampa se la sono presa contro un bambino che frequenta le elementari. Forse erano addirittura 10. Per questo il numero degli indagati e dei reati potrebbe ampliarsi. Il caso. Il caso nasce con la denuncia dei genitori del bambino. E oggi la procura ha fatto sequestrare cellulari, pc e dispositivi elettronici degli adolescenti indagati.🔗 Leggi su Open.online

Notizie correlate

Scuola, presidio degli studenti del Liceo Da ProcidaProtesta questa mattina davanti alla sede dell’amministrazione provinciale di Salerno dei 700 studenti del liceo Da procida di Salerno.

Imprese e start up per gli studi giuridico economici degli studenti del liceo da VinciPresente anche la dirigente scolastica Antonella Borrello, che ha espresso soddisfazione e gratitudine per la professionalità e la disponibilità...