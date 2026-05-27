Liceo Asproni | interrogazione urgente per la riconsegna a settembre

Da ameve.eu 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un liceo locale ha annunciato un'interrogazione urgente riguardo alla riconsegna dell'edificio a settembre. Nonostante i lavori siano stati completati, l'edificio rimane chiuso. Si indaga sul motivo di questa decisione e su chi sia responsabile del ritardo nei collaudi degli impianti. La questione riguarda le tempistiche di messa in sicurezza e le procedure di verifica, ancora in corso, che devono essere completate prima dell'apertura.

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? Punti chiave Perché i lavori sono finiti ma l'edificio resta chiuso?. Chi deve rispondere del ritardo nei collaudi degli impianti?. Come influirà questo blocco burocratico sul prossimo anno scolastico?. Quali azioni legali intende intraprendere la Provincia per sbloccare tutto?.? In Breve Lavori PNRR conclusi il 24 febbraio ma stallo burocratico da 166 giorni. Consiglieri Corda, Saiu e Fresu sollecitano azioni legali contro la Provincia. Blocco documentazione impianti impedisce riapertura sede di via Dante a Nuoro. Rischio disagi didattici per studenti senza sede entro settembre prossimo.? I dati Secondo Eurostat, il tasso di disoccupazione in Italia: 5,2% (marzo 2026). 🔗 Leggi su Ameve.eu

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