Liceo Asproni | interrogazione urgente per la riconsegna a settembre

Notizia in breve

Un liceo locale ha annunciato un'interrogazione urgente riguardo alla riconsegna dell'edificio a settembre. Nonostante i lavori siano stati completati, l'edificio rimane chiuso. Si indaga sul motivo di questa decisione e su chi sia responsabile del ritardo nei collaudi degli impianti. La questione riguarda le tempistiche di messa in sicurezza e le procedure di verifica, ancora in corso, che devono essere completate prima dell'apertura.