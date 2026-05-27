Libri di testo e tetti di spesa Frassinetti | Risorse alle famiglie meno abbienti dai 133 milioni del 2022 ai 137 milioni degli anni 2024-2025

La ministra ha annunciato che le risorse destinate alle famiglie con minori in età scolare sono aumentate da 133 milioni di euro nel 2022 a 137 milioni di euro per il biennio 2024-2025. La cifra riguarda il finanziamento per i libri di testo e le spese collegate. La discussione sulla spesa per i testi scolastici è ripresa nel corso di un intervento pubblico, senza ulteriori dettagli sui criteri di distribuzione o sui soggetti coinvolti.

La questione della spesa per i testi scolastici è tornata al centro del dibattito politico. Durante il convegno alla Camera promosso dall’Associazione Italiana Editori, basato sui dati del proprio Osservatorio, la sottosegretaria all’Istruzione Paola Frassinetti ha chiarito le misure del Governo sul tema. Come riporta l’ANSA, il suo intervento ha toccato sia gli stanziamenti economici che le regole interne agli istituti. La prima novità riguarda i limiti di spesa per le adozioni librarie nelle scuole secondarie di primo e secondo grado. Dopo tredici anni, i tetti sono stati adeguati all’inflazione programmata attraverso un intervento normativo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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