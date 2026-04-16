Come controllare i tetti di spesa relative alle adozioni dei libri di testo | errori ricorrenti e responsabilità del dirigente scolastico

Il controllo dei tetti di spesa nelle adozioni dei libri di testo è un passaggio fondamentale ma spesso trascurato nel processo. Sono frequenti errori che si verificano durante la fase di verifica, e la responsabilità del dirigente scolastico è centrale per garantire il rispetto delle normative. La gestione corretta di questa procedura è essenziale per evitare sanzioni e garantire la trasparenza nelle operazioni di acquisto.