Come controllare i tetti di spesa relative alle adozioni dei libri di testo | errori ricorrenti e responsabilità del dirigente scolastico
Il controllo dei tetti di spesa nelle adozioni dei libri di testo è un passaggio fondamentale ma spesso trascurato nel processo. Sono frequenti errori che si verificano durante la fase di verifica, e la responsabilità del dirigente scolastico è centrale per garantire il rispetto delle normative. La gestione corretta di questa procedura è essenziale per evitare sanzioni e garantire la trasparenza nelle operazioni di acquisto.
Il controllo dei tetti di spesa rappresenta uno degli aspetti più critici e, al tempo stesso, più sottovalutati del procedimento di adozione dei libri di testo. La disciplina vigente non lascia margini interpretativi sulla natura vincolante di tali limiti: essi costituiscono un parametro legale che condiziona la validità delle deliberazioni del collegio dei docenti. Leggi. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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