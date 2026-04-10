Libri di testo dal Ministero 139 milioni per il 2026 2027 | fondi alle Regioni per gli studenti meno abbienti
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha approvato un decreto che prevede l’assegnazione di 139 milioni di euro alle Regioni per l’anno scolastico 20262027. I fondi sono destinati a garantire libri di testo gratuiti o a prezzo ridotto agli studenti appartenenti a famiglie meno abbienti. La decisione riguarda la distribuzione di risorse per sostenere l’accesso all’istruzione e ridurre le spese scolastiche per le famiglie.
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato il Decreto direttoriale n. 452 del 19 marzo 2026, che autorizza l’erogazione dei fondi alle Regioni per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l’anno scolastico 20262027. L'articolo Libri di testo, dal Ministero 139 milioni per il 20262027: fondi alle Regioni per gli studenti meno abbienti. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Atto di indirizzo 2026, il MIM tutela il diritto allo studio: dal sistema integrato 0-6 al sostegno psicologico per gli studenti, passando per i libri di testo gratuitiUna delle priorità politica dell'Atto di indirizzo 2026 del Ministero dell'istruzione e del merito fissa come obiettivo strategico la garanzia del...
Pubblicato il regolamento con le nuove Indicazioni nazionali: latino alle medie e aggiornamento dei libri di testo dal 2026/27Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato il Decreto ministeriale 9 dicembre 2025, n.
Temi più discussi: Adozione libri di testo 2026/27, apertura piattaforma AIE dal 13 aprile. Invio dati entro l’8 giugno; Notizie - Avviso per la fornitura dei libri di testo per gli alunni delle scuole primarie (elementari) residenti a Reggio Calabria – A.S. 2026/2027; Adozioni dei libri di testo a.s. 2026/2027: nuove Indicazioni nazionali e tetti di spesa da rispettare; Adozione dei libri di testo nelle scuole di ogni ordine e grado - anno scolastico 2026/27 [NOTA].
Adozione libri di testo 2026/27, apertura piattaforma AIE dal 13 aprile. Invio dati entro l’8 giugnoNella circolare vengono definite anche modalità e scadenze per la comunicazione dei dati adozionali, che dovrà avvenire entro l’8 giugno 2026. orizzontescuola.it
Libri di testo 2026/27: adozioni entro metà maggio e comunicazione dati entro l’8 giugno. Novità Nuove Indicazioni. CIRCOLARECon una nota del 31 marzo, il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha fornito alle istituzioni scolastiche indicazioni operative per l’adozione dei libri di testo nell’anno scolastico 2026/2027. orizzontescuola.it
Al Romics 2026, edizione primavera, il celebre autore e disegnatore Paolo Barbieri con i suoi libri di illustrazioni fantasy, ci racconta la simbologia e l’influenza nella sua vita di personaggi reali e immaginari, dai gatti ai draghi. Di Francesco Laurenti Segui il # - facebook.com facebook
Il tradimento di Kindle (e il vantaggio tecnologico dei libri di carta) x.com