Libri di testo dal Ministero 139 milioni per il 2026 2027 | fondi alle Regioni per gli studenti meno abbienti

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha approvato un decreto che prevede l’assegnazione di 139 milioni di euro alle Regioni per l’anno scolastico 20262027. I fondi sono destinati a garantire libri di testo gratuiti o a prezzo ridotto agli studenti appartenenti a famiglie meno abbienti. La decisione riguarda la distribuzione di risorse per sostenere l’accesso all’istruzione e ridurre le spese scolastiche per le famiglie.