IA e didattica | due docenti palermitani al simposio di St Andrews

Due docenti dell’Università di Palermo parteciperanno al simposio internazionale di St Andrews, dove presenteranno un contributo scientifico che riguarda l’intelligenza artificiale e la didattica antropologica. La partecipazione si concentra sulla condivisione di ricerche e approfondimenti relativi a questi temi. L’evento riunisce studiosi e ricercatori provenienti da diversi Paesi per discutere di innovazioni nel campo dell’educazione e della tecnologia.

Due docenti dell’Università di Palermo presenteranno un contributo scientifico su intelligenza artificiale e didattica antropologica al simposio internazionale di St Andrews. L’incontro si svolgerà online il 4 e 5 giugno 2026, coinvolgendo studiosi da tutto il mondo per analizzare l’impatto tecnologico sui sistemi educativi. Elisabetta Di Giovanni e Antonio Fundarò porteranno in scena una riflessione pratica sull’uso dell’IA generativa nei contesti formativi italiani, ponendo l’accento sullo sviluppo del pensiero critico negli studenti. Questa partecipazione segna un punto di svolta nel dibattito accademico nazionale, dimostrando come la ricerca universitaria italiana stia definendo protocolli operativi per integrare strumenti digitali nelle scienze sociali senza perdere il rigore metodologico. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - IA e didattica: due docenti palermitani al simposio di St Andrews Articoli correlati Intelligenza artificiale e antropologia: due professori palermitani al simposio internazionale dell’università di St AndrewsUn contributo della ricerca accademica italiana sarà presente nel dibattito internazionale sul rapporto tra intelligenza artificiale, educazione e... Leggi anche: Portfolio dei docenti neoassunti: attività didattica e curriculum formativo. Due approfondimenti INDIRE