Adozione libri di testo | incontro tra docenti e rappresentanti al di fuori delle ore di lezione

Nella giornata di oggi si è svolto un incontro tra docenti e rappresentanti delle scuole al di fuori delle ore di lezione. La riunione ha riguardato le procedure di adozione dei libri di testo, in corso in queste settimane. La nota ufficiale, datata 31 marzo 2026, ha ricordato alle scuole le modalità da seguire per completare questa fase. Nessuna ulteriore informazione è stata comunicata sui contenuti specifici discussi.

La nota n. 97152 del 31 marzo 2026 ricorda alle scuole le procedure di adozione dei libri di testo, attualmente in corso. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Notizie correlate Adozione dei libri di testo e legittimità degli atti: quando una delibera è impugnabileLa procedura di adozione dei libri di testo, pur essendo tradizionalmente ricondotta all’ambito dell’autonomia didattica, presenta una rilevante... Adozione libri di testo 2026/27, apertura piattaforma AIE dal 13 aprile. Invio dati entro l’8 giugnoCon la circolare del 31 marzo, il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha fornito le indicazioni operative per l’adozione dei libri di testo nelle... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Adozione libri di testo 2026/27, apertura piattaforma AIE dal 13 aprile. Invio dati entro l’8 giugno; Adozioni dei libri di testo a.s. 2026/2027: 4 facsimili; Adozione libri di testo: cosa deve fare il dirigente scolastico? – GUIDA SCARICABILE; Adozione libri di testo 2026/2027: piattaforma AIE aperta dal 13 aprile, invio dati entro l’8 giugno anche per chi usa strumenti didattici alternativi. Libri di testo 2026/27: adozioni entro metà maggio e comunicazione dati entro l’8 giugno. Novità Nuove Indicazioni. CIRCOLARECon una nota del 31 marzo, il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha fornito alle istituzioni scolastiche indicazioni operative per l’adozione dei libri di testo nell’anno scolastico 2026/2027. orizzontescuola.it Adozione libri di testo 2026/27, apertura piattaforma AIE dal 13 aprile. Invio dati entro l’8 giugnoNella circolare vengono definite anche modalità e scadenze per la comunicazione dei dati adozionali, che dovrà avvenire entro l’8 giugno 2026. orizzontescuola.it La procedura di adozione dei libri di testo, pur essendo tradizionalmente ricondotta all’ambito dell’autonomia didattica, presenta una rilevante dimensione amministrativa che ne condiziona la validità giuridica. Le deliberazioni del collegio dei docenti … x.com Adozione libri di testo 2026/2027: piattaforma AIE aperta dal 13 aprile, invio dati entro l’8 giugno anche per chi usa strumenti didattici alternativi facebook